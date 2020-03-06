В Петербург прилетел первый Airbus A350

На борту могут разместиться 316 человек, в том числе – 28 в бизнес классе. Первый самолет Airbus A350 в парке "Аэрофлота" назван в честь композитора Петра Ильича Чайковского.

Авиакомпания "Аэрофлот" получила и представила первый самолет Airbus A350. "Аэрофлот" – первая российская авиакомпания, в парке которой появился А350. Данные самолёты планируют использовать для полётов в Вашингтон, Майами, Лос-Анджелес, Гавану, также возможны полёты из Москвы в Дели, Сингапур, Денпасар, Гуанчжоу, Пекин, Осаку. В пятницу, 6 марта, состоялся первый экспериментальный рейс из Москвы в Петербург, именно по этому маршруту будут "раскатываться" самолёты. Самолёт уже приземлился в Пулково, об этом сообщил мобильный корреспондент Piter.TV.

Самолет A350 позиционируется производителем как наиболее тихий, он на 40% тише, чем предыдущие модели. Также на 25% меньше показатель по выбросам СО2. Самолет оборудован двигателем Rolls-Royce. Максимальная высота полёта – 13,1 тыс. м, дальность полета – 12,4 тыс. км, диаметр фюзеляжа – 6 м, крейсерская скорость – 910 километров в час.

На борту могут разместиться 316 человек, в том числе – 28 в бизнес классе. В бизнес-классе есть кресла, которые раскладываются в кровать, увлажнители воздуха, мониторы, места для хранения обуви и одежды и барная стойка.

Первый самолет Airbus A350 в парке "Аэрофлота" назван в честь композитора Петра Ильича Чайковского.

В сентябре прошлого года в Пулково прилетел один из крупнейших авиалайнеров в мире.

Фото и видео: Piter.TV