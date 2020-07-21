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При ракетной атаке на юг Дамаска пострадали семь сирийских солдат

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Большинство ракет Израиля были сбиты в небе до приземления.

При ракетной атаке на юг Дамаска пострадали семь сирийских солдат. Об этом сообщили местные журналисты из информационного агентства SANA и арабского телеканала Al Arabiya. Очевидцы заявили, что средства противовоздушной обороны страны смогли отразить ракетный удар Израиля. Для этого силам Сирии пришлось открыть огонь по воздушным целям в небе над Дамаском.

Ракетное нападение произошло около 21:48 часов по местному времени (совпадает с московским). Израиль выпустил ракеты по объектам инфраструктуры в южных районах Дамаска, со стороны Голанских высот. ПВО Сирии смогли поразить большинство ракет, прежде чем они достигли неземной цели. Данную информацию подтвердили в местном Минобороны.

Уничтожение сирийского Т-72 в Дамаске попало на видео.

Видео: Youtube/ Syrianarabnewsagency

Теги: дамаск, израиль, пво, ракетный удар
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости Сирии,

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