ПВО Сирии отразили атаку Израиля

Армия Израиля атаковала провинцию Хама.

Противовоздушная оборона Сирии отразила атаку Израиля. Об этом сообщило местное информационное агентство SANA. Журналисты рассказали, что ПВО страны отразило ракетный удар в провинции Хама. Израильские военные нацелились на город Масьяф, который расположен на северо-востоке Сирии.

По данным агентства, боевая авиация Израиля находилась в небе над районом Хермель в северной части Ливана. В результате нападения никто из военнослужащих Сирии или местного населения не пострадал. Израиль причинил материальный ущерб. на данный момент точный урон устанавливается.

Стоит отметить, что официальные представители Армии Израиля не прокомментировали информацию о воздушной атаке на Сирию.

Израиль попытался сбить российский военный разведывательный самолёт.

Видео: Youtube/ Syrianarabnewsagency