Израиль попытался сбить российский военный разведывательный самолёт

Израиль попытался сбить российский военный разведывательный самолет. Об этом сообщили журналисты из "Авиа.про". Специалисты пояснили, что на Сирию произошло ночное нападение. По данным военных экспертов, на страну оказались направлено не менее восьми ракетных ударов. Предположительно, атаку произвели израильские военные, которые надеялись на поражение разведывательного самолета из РФ. Воздушное средство находилось на траектории открытого огня сирийский и российских систем ПВО.
Ранее мониторинговый ресурс Sentry Syria зафиксировал, что в 22 часа 58 минут по местному времени военный самолет разведки находился над районом горы Завия (Рина). В 22 часа 32 минуты израильские боевые самолеты начали серию ракетных ударов по Алеппо. Специалисты считают, что военные практически прикрывались разведывательным самолетом.
Журналисты отметили, что на данный момент российская и израильская стороны не прокомментировали ситуацию. Известно, что во время нападения не были применены С-300 и С-400, размещенные в провинции Латакия.
Сирийские ПВО отразили атаки в небе над Дамаском.
Обсуждение ( 0 )
Если российское военное ведомство будет только наблюдать как израиль стараетса навредить нашим военным то результат будет плачевный для нас .я считаю в правительстве россии сидят одни евреи а лётчики военные русские и их не жалко если их собъют моё мнение убрать с правительсва всех евреев и ставить руских которые будут болеть за свой народ российский.позорно смотререть кто в россией управляет.
Это Израиль пытается делать нам гадости за то,что СССР был инициатором создания израильского государства.Миллионы евреев погибли в ВОВ,защищая СССР,миллионы евреев трудятся и живут в России сейчас,а нынешние правители Израиля ведут резко враждебную,хамскую политику против России и против своего народа,лижут америкосов!
Израиль Моисеевич, зачем Ви-таки пытались сбить российский самолет?
Авиа.про совсем берега потеряло. В чем конкретно заключалась "попытка"? Какой именно саолет? Какие носители применялись?
Не надоело хрень копировать?
Израиль Моисеевич, зачем Ви-таки пытались сбить российский самолет?
Авиа.про совсем берега потеряло. В чем конкретно заключалась "попытка"? Какой именно саолет? Какие носители применялись?
Не надоело хрень копировать?
Это Израиль пытается делать нам гадости за то,что СССР был инициатором создания израильского государства.Миллионы евреев погибли в ВОВ,защищая СССР,миллионы евреев трудятся и живут в России сейчас,а нынешние правители Израиля ведут резко враждебную,хамскую политику против России и против своего народа,лижут америкосов!
В правительство жидомасонское у нас сейчас ( так говорил схиархимандрит Георгий настоятель монастыря в Тимашевске) русских не жалко, нас в стране гнобят за рубежом убивают. Православные очнитесь уже хватит идите в сехрамы, причащайтесь.
точка нужен истенный Русский царя ,а не пород я Путин и жидомасонское правительство ( так говорил схиархимандрит Георгий настоятель монастыря в Тимашевске)