Израиль попытался сбить российский военный разведывательный самолёт

Израиль атаковал провинцию Алеппо в Сирии.

Израиль попытался сбить российский военный разведывательный самолет. Об этом сообщили журналисты из "Авиа.про". Специалисты пояснили, что на Сирию произошло ночное нападение. По данным военных экспертов, на страну оказались направлено не менее восьми ракетных ударов. Предположительно, атаку произвели израильские военные, которые надеялись на поражение разведывательного самолета из РФ. Воздушное средство находилось на траектории открытого огня сирийский и российских систем ПВО.

Ранее мониторинговый ресурс Sentry Syria зафиксировал, что в 22 часа 58 минут по местному времени военный самолет разведки находился над районом горы Завия (Рина). В 22 часа 32 минуты израильские боевые самолеты начали серию ракетных ударов по Алеппо. Специалисты считают, что военные практически прикрывались разведывательным самолетом.

Журналисты отметили, что на данный момент российская и израильская стороны не прокомментировали ситуацию. Известно, что во время нападения не были применены С-300 и С-400, размещенные в провинции Латакия.

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