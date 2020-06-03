Боевики ликвидировали танк армии Асада в 2013 году.

Уничтожение сирийского Т-72 в Дамаске попало на видео. Ролик опубликовал в Twitter-аккаунте Last Defender. По данным издания, видео обнародовали боевики незаконного вооруженного формирования. Момент ликвидации боевой машины в Сирии заснят еще в 2013 году. Уничтоженный танк принадлежал силам Башара Асада.

Отмечается, что для поражения Т-72 сирийские боевики использовали РПГ. На кадрах зафиксировано, что после попадания в танк снаряда, техника быстро вспыхивает. У боевой машины практически сорвало люки. Однако на кадрах заметно, что один из членов экипажа пострадавшего танка мог выжить. Судя по ролику, мужчина не получил серьезных повреждений и смог самостоятельно выбраться на улицу.

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