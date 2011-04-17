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ВС РФ дронами уничтожили Т-72 ВСУ в Харьковской области

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Задача выполнена "Западом" в ходе СВО.

Российское министерство по обороне опубликовало в социальных сетях кадры объективного контроля уничтожения танка Т-72 от Вооруженных сил Украины в Харьковской области. техника армии киевского режима двигалась по лесополосе. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы профильного ведомства от 29 апреля. В профильном ведомстве уточнили, что задача реализована  силами операторов FPV-дронов при "Западной" группировке войск в зоне проведения специальной военной операции.

Выждав подходящий момент, расчеты FPV-дронов группировки войск "Запад" нанесли удары по танку. Первым точным попаданием танк был выведен из строя, затем следующим ювелирным попаданием вражеский танк Т-72 был уничтожен.

пресс-служба Минобороны РФ

Также средства объективного контроля в режиме реального времени зафиксировали прямые попадания и уничтожение объекта противника, в котором разгорелся пожар.

Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Град".

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, сво, т-72, танки, харьковская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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