Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Град"

Минобороны показало видео боевой работы РСЗО "Град" в рамках выполнения задач спецоперации.
На опубликованных кадрах российские артиллеристы нанесли удар по артиллерийской позиции украинских войск. Боевые действия велись на Запорожском направлении. В них принимали участие военнослужащие группировки войск "Днепр". В результате выполненных действий расчет РСЗО уничтожил точки взлета гексакоптеров, пункты управления беспилотниками и скопление живой силы противника.
Ранее мы сообщали, что расчет гаубицы Д-30 группировки "Центр" уничтожил миномет ВСУ в ДНР.
Видео: Минобороны России
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