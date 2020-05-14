Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Град"

Российские артиллеристы нанесли удар по артиллерийской позиции украинских войск.

Минобороны показало видео боевой работы РСЗО "Град" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские артиллеристы нанесли удар по артиллерийской позиции украинских войск. Боевые действия велись на Запорожском направлении. В них принимали участие военнослужащие группировки войск "Днепр". В результате выполненных действий расчет РСЗО уничтожил точки взлета гексакоптеров, пункты управления беспилотниками и скопление живой силы противника.

Ранее мы сообщали, что расчет гаубицы Д-30 группировки "Центр" уничтожил миномет ВСУ в ДНР.

Видео: Минобороны России