Тип 59 напомнил экспертам Тип 96.

На китайском полигоне заметили необычный танк. Об этом сообщили журналисты из "РГ: Русское оружие". Эксперты пояснили, что на территории КНР удалось сфотографировать боевую технику Типа 59 странной модификации. Снимки появились в Twitter.

Военные обозреватели объяснили, что внешне танк Типа 59 по опубликованным кадрам напоминает Тип 96. У техники наблюдается схожесть передней части корпуса, а также форма башни. У танков одинаковые по форме грязевые щитки и 125-мм пушка. Однако в версии Типа 59 у танка нет орудия, которое напоминает прицел, а а башне расположены смотровые окна. Еще одну прорезь эксперты заметили около люка для механика-водителя.

В "РГ: Русское оружие" считают, что на снимках на самом деле представлен тренажер, на котором китайцы обучают танкистов. В нем оборудовано дополнительное место для учителя. В танке находится специальный монитор, при помощи которого инструктор отслеживает все действия ученика. Пушка "боевой техники" является муляжом.

Напомним, что впервые подобный тренажер показан Китаем в ноябре 2018 года. Его продемонстрировали в рамках авиакосмического салона, проводимого в городе Чжухай.

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Видео: YouTube / The Tank Channel