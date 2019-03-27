Военные нашли лабораторию в деревне Эль-Гадфа.

В Сирии нашли домашнюю лабораторию боевиков с человеческими органами. Об этом сообщили местные журналисты из информационного агентства SANA. По данным СМИ, военные правительственных сил нашли укрытие боевиков, в котором террористы хранили части тела.

Помещение с органами найдено на территории деревни Эль-Гадфа в провинции Идлиб. Лаборатория размещена в жилом здании. Боевики пригласили на работу медика. Он помещал человеческие органы в специальные емкости с раствором хлороформа.

Военные рассказали, что н тарах были написаны мужские и женские имена. Также в помещении найдены списки людей с информацией об их состоянии здоровья. В лаборатории также обнаружена экстремистская литература. Предположительно ее могли использовать для вербовки и обучения новых террористов.

В SANA объяснили, что сирийские боевики неоднократно замечены в торговле человеческими органами. Эта статья является одним из основных источников дохода. В районах, которые контролируют боевики, регулярно пропадают люди.

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