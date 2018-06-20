На свалке в Приморском районе нашли сотни мешков с человеческими органами и медицинскими отходами

Прокуратура и экономическая полиция Петербурга ведет обыски в компаниях, причастных к утилизации биоматериала.

Прокуратура и экономическая полиция Петербурга проводит обыски в офисах компаний, которые причастны к утилизации медицинских отходов и человеческих органов. В ходе расследования изымаются документы, договоры и накладные. Об этом пишут "Невские новости".

За несколько часов до обысков правоохранители проследили за грузовиком с надписью "До свалки в Приморском районе". Там оперативники обнаружили сотни мешков с остатками человеческих органов и медицинских отходов. Все это было завернуто в пакеты.

В ходе расследования выяснилось, что компании получали от разных больниц деньги за утилизацию медицинских отходов. Однако часть из них просто выкидывалась на свалки.

Ранее мы писали, что Александр Беглов озаботился свалками.

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