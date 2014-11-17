Минсельхоз поддержал перенос реформы утилизации отходов в России

Предполагается, что документ в силу может вступить с 2022 года.

Минсельхоз РФ поддержал предложение бизнеса о переносе реформы утилизации отходов с 2022 на 2025 год. Об этом пишет РБК, ссылаясь на письмо замглавы ведомства Оксаны Лут на имя вице-премьера Виктории Абрамченко.

По информации издания, 8 сентября документ уже был отправлен. В письме представители бизнеса предлагают перенести реформу расширенной ответственности производителя (РОП), которая предусматривает введение 100%-го норматива утилизации упаковки.

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