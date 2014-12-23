Товары производителей из Ленобласти сертифицируют "Ленинградской маркой качества"

Знаки уже были вручены трём компаниям из 47-ого региона.

Первые знаки добровольной сертификации продукции "Ленинградская марка качества" вручили в 47-ом регионе. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации со ссылкой на заместителя председателя правительства Ленинградской области – председателя комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олега Малащенко

Сертификация уже завершилась для компаний "Фабрика домашних солений", "Мясной дом Ивановых" и "Петротрал 2".

Отмечается, что марка используется в качестве знака высокого качества товара. Она выдаётся на год с возможностью продления и помещается на товары, поступающие на полки магазинов.

Ранее мы сообщили о том, что из Ленобласти в подшефный Енакиево прибыли две фуры со спортивным инвентарем.

Фото: Пресс-служба правительства Ленобласти