Товары производителей из Ленобласти сертифицируют "Ленинградской маркой качества"

Первые знаки добровольной сертификации продукции "Ленинградская марка качества" вручили в 47-ом регионе. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации со ссылкой на заместителя председателя правительства Ленинградской области – председателя комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олега Малащенко
Сертификация уже завершилась для компаний "Фабрика домашних солений", "Мясной дом Ивановых" и "Петротрал 2".
Отмечается, что марка используется в качестве знака высокого качества товара. Она выдаётся на год с возможностью продления и помещается на товары, поступающие на полки магазинов.
Ранее мы сообщили о том, что из Ленобласти в подшефный Енакиево прибыли две фуры со спортивным инвентарем.
Фото: Пресс-служба правительства Ленобласти
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