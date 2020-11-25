В ближайшее время прибудет третья машина.

Из Ленобласти в подшефный Енакиево прибыли две фуры со спортивным инвентарем, тренажёрами и экипировкой. В ближайшее время прибудет третья машина. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти

Специалисты 47 региона оказывают коллегам из Енакиево методическую помощь в организации тренировок и сдаче нормативов комплекса "ГТО". К 1 сентября Ленобласть изготовила для первоклассников Енакиево Дневники "ГТО".

Также в 2022 году спортивный инвентарь и оборудование для занятий спортом обновили в спортшколах 11 районов Ленобласти.

Помимо этого, Ленобласть поставила оборудование для компьютерных классов в школы Енакиево.

Фото: Telegram / Админка Ленобласти