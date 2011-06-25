Ленобласть поставила оборудование для компьютерных классов в школы Енакиево

В пользование учреждений переданы 432 ноутбука, МФУ и стойки для интерактивных панелей.

Ко Дню знаний в школах Енакиево появится новое оборудование для компьютерных классов из Ленинградской области. 47-ой регион предоставил учреждениям 432 ноутбука, МФУ и стойки для интерактивных панелей. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

На данный момент ученики школ подшефного города полностью обеспечены учебниками. Кроме того, в качестве подарка к 1 сентября для первоклассников подготовили рюкзаки с канцелярией. До конца 2022 года в учреждения также поставят интерактивные панели, учебники, флаги, карты и портреты российских ученых.

Отмечается, что Ленобласть ведёт работу по восстановлению зданий школ и детских садов в Енакиево. Как уточнил исполняющий обязанности заместителя председателя Правительства Ленинградской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Евгений Барановский, на территории города уже трудятся 200 строителей и 40 единиц техники из 47-ого региона.

Ранее мы сообщили о том, что петербургский "Горэлектротранс" отправит шесть трамваев в Енакиево.

Фото и видео: Telegram / Админка Ленобласти