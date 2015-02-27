Петербургский "Горэлектротранс" отправит шесть трамваев в Енакиево ДНР

"Горэлектротранс" безвозмездно передаст Ленобласти 6 трамвайных вагонов, которые затем отправятся в город Еканиево в Донецкой области. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
Трамвайные вагоны были изготовлены на Усть-Катавском вагоностроительном заводе. После подготовки составы смогут выйти на линию. Перед отправкой они прошли текущий ремонт, в частности, была выполнена полная покраска кузова.
Четыре вагоны могут сцепляться в составе трамвайного поезда. В этом случае они могут работать не только на маршрутах с разворотными кольцами, но и на линиях, где нет возможности их обустроить.
Напомним, после того, как российские войска заняли Донецкую область, между российскими городами распределили населенные пункты, которые они будут помогать восстанавливать. Петербург взял шефство над Мариуполем, а Ленобласть — над Енакиево.
Ранее Piter.tv писал о том, что Мариуполю передадут 100 автобусов.
Фото: администрация Петербурга
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