Петербургский "Горэлектротранс" отправит шесть трамваев в Енакиево ДНР

Они были изготовлены в Челябинской области.

"Горэлектротранс" безвозмездно передаст Ленобласти 6 трамвайных вагонов, которые затем отправятся в город Еканиево в Донецкой области. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Трамвайные вагоны были изготовлены на Усть-Катавском вагоностроительном заводе. После подготовки составы смогут выйти на линию. Перед отправкой они прошли текущий ремонт, в частности, была выполнена полная покраска кузова.

Четыре вагоны могут сцепляться в составе трамвайного поезда. В этом случае они могут работать не только на маршрутах с разворотными кольцами, но и на линиях, где нет возможности их обустроить.

Напомним, после того, как российские войска заняли Донецкую область, между российскими городами распределили населенные пункты, которые они будут помогать восстанавливать. Петербург взял шефство над Мариуполем, а Ленобласть — над Енакиево.

Ранее Piter.tv писал о том, что Мариуполю передадут 100 автобусов.

Фото: администрация Петербурга