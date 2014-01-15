Петербург восстановит движение трамваев в Мариуполе и передаст городу 100 автобусов

Городу-побратиму уже переданы 34 транспортные единицы.

Во вторник, 2 августа, прошло совместное заседание правительства Петербурга с администрацией Мариуполя в формате видеоконференции. В ходе мероприятия было объявлено о запуске трамвайного движения и поставке 100 автобусов в пользу города-побратима. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Северной столицы.

С начала июня ГУП "Пассажиравтотранс" уже передал Мариуполю 34 автобуса. Остальные транспортные единицы доставят до конца сентября.

Кроме того, специалисты из города на Неве займутся строительством новой трамвайной линии.

Ранее мы сообщили о том, что Минобороны запустило паромы из Ейска в Мариуполь.

Фото: пресс-служба ООО "ПК Транспортные системы"