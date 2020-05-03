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Минобороны запустило паромы из Ейска в Мариуполь

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Их будут использовать для доставки различных грузов, необходимых для восстановления инфраструктуры.

Минобороны запустило регулярное паромное сообщение из Ейска в Мариуполь. Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства.

Запуск паромов был осуществлен в рамках выполнения госконтрактов с Минобороны. Их будут использовать для доставки различных грузов, необходимых для восстановления инфраструктуры Мариуполя, а также других населенных пунктов ДНР.

Первый паром с грузами уже прибыл по запущенной линии через таганрогский залив Азовского моря. Он вмещает до 700 тонн грузов, в том числе до 20 автомобильных фур и более 130 пассажиров.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО перехватили десять снарядов в Херсонской области.

Видео: Минобороны России

Теги: ейск, мариуполь, минобороны россии, паром
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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