Минобороны РФ: российские средства ПВО перехватили десять снарядов в Херсонской области

Снаряды были обнаружены над населенными пунктами Антоновка и Брилевка.

Российские средства ПВО перехватили десять снарядов РСЗО "Ольха" и HIMARS в Херсонской области. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Снаряды были обнаружены над населенными пунктами Антоновка и Брилевка, а также над самим Херсоном. Также Конашенков сообщил, что российские ПВО сбили вертолет Ми-8 в районе Бармашово и уничтожили девять беспилотников в районах семи населенных пунктов.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские ВКС нанесли удар по складу ракет к РСЗО HIMARS в Днепропетровской области.

Видео: Минобороны России