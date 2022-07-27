Минобороны РФ: российские ВКС нанесли удар по складу ракет к РСЗО HIMARS в Днепропетровской области

Удар был нанесен 24 июля в районе населенного пункта Любимовка.

Российские ВКС нанесли удар по складу ракет к РСЗО HIMARS в Днепропетровской области. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Удар был нанесен 24 июля в районе населенного пункта Любимовка. В результате действий российских ВКС были ликвидированы до 120 военнослужащих, охранявших объект, а также иностранные наемники и технические специалисты.

Также Конашенков добавил, что в районе Артемовска была полностью уничтожена одна из рот горно-штурмовой бригады ВСУ.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Смерч".

Видео: Минобороны России