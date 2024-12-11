Учёные из Петербурга разработали решение для утилизации коммунальных отходов

Специалисты Санкт-Петербургского университета промышленных технологий и дизайна разработали автономный комплекс для переработки коммунальных отходов в пеностекло — экологичный теплоизоляционный материал. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Петербурга.
Разработанная технология позволяет перерабатывать как органические, так и неорганические отходы. Полученное пеностекло широко применяется в строительстве и теплоснабжении.
Новая разработка позволит создать в городе производственную базу для выпуска пеностекла, которое имеет большие перспективы в сфере строительства и теплоснабжения.
Ранее Piter.TV сообщал, что ученые ЛЭТИ создали систему для теплой перфузии донорских легких.
Фото: ВКонтакте / Правительство Санкт-Петербурга
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