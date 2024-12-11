Учёные из Петербурга разработали решение для утилизации коммунальных отходов

Отходы перерабатывают в экологичный теплоизоляционный материал – пеностекло.

Специалисты Санкт-Петербургского университета промышленных технологий и дизайна разработали автономный комплекс для переработки коммунальных отходов в пеностекло — экологичный теплоизоляционный материал. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Петербурга.

Разработанная технология позволяет перерабатывать как органические, так и неорганические отходы. Полученное пеностекло широко применяется в строительстве и теплоснабжении.

Новая разработка позволит создать в городе производственную базу для выпуска пеностекла, которое имеет большие перспективы в сфере строительства и теплоснабжения.

Ранее Piter.TV сообщал, что ученые ЛЭТИ создали систему для теплой перфузии донорских легких.

Фото: ВКонтакте / Правительство Санкт-Петербурга