Ученые ЛЭТИ создали систему для теплой перфузии донорских легких

В следующем году мы начнется проектирование устройства, а затем ученые перейдут к доклиническим исследованиям.

Ученые из ЛЭТИ разработали систему ReGenesis Box для теплой перфузии донорских легких, что увеличивает срок их хранения в 4–12 раз. Это может увеличить успешность операций по трансплантации с 70 до 90%, сообщает "Газета.Ru".

Как поделилась руководитель проекта Мария Крапивницкая, технология значительно улучшает жизнеспособность органов по сравнению с традиционным методом холодного консервирования, продлевая время их сохранности с 4–6 часов до 24 и более, возможно, до 72 часов.

В следующем году мы начнется проектирование устройства, а затем ученые перейдут к доклиническим исследованиям. Все регистрационные процессы планируют завершить в ближайшие три года, добавил участник проекта Антон Митягин.

Ранее мы сообщили о том, что студент ЛЭТИ разработал беспилотного робота для фрезерования.

Фото: citywalls.ru