Студент ЛЭТИ разработал беспилотного робота для фрезерования

Робот "Термит" оснащён системой компьютерного зрения для навигации в пространстве. Специальное программное обеспечение помогает оператору создавать виртуальные карты рабочего пространства и размечать траекторию обработки деталей.

Студент Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" создал автономного робота-фрезеровщика "Термит", способного передвигаться по рабочему пространству произвольного размера. Это решение позволяет выполнять обработку заготовок в разных участках производственного процесса без необходимости перемещения самого станка, сообщает ТАСС.

Как пояснил автор разработки Никита Шкода, в отличие от традиционных стационарных станков, система способна двигаться по рабочей зоне любого масштаба, что увеличивает площадь обработки и позволяет работать с материалами, расположенными в разных зонах без переноса оборудования.

Робот "Термит" оснащён системой компьютерного зрения для навигации в пространстве. Специальное программное обеспечение помогает оператору создавать виртуальные карты рабочего пространства и размечать траекторию обработки деталей. Все электронные компоненты робота находятся внутри небольшого треугольного корпуса, который передвигается на трёх колесах.

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Фото: citywalls.ru