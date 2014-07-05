Гимназист СПбГУ создал VR-тренажер для руководителей поисково-спасательных работ

На данный момент тренажер моделирует территорию Ленинградской области, однако благодаря гибкости технического решения его можно адаптировать под любую местность и географическое положение.

Ученик Академической гимназии имени Д. К. Фаддеева Санкт-Петербургского государственного университета совместно с учеными кафедры информатики СПбГУ разработал VR-тренажер для обучения руководителей спасательно-поисковых операций. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Разработка направлена на совершенствование навыков общения с людьми, потерянными в лесных массивах, что способствует ускорению процесса поиска. Во время таких операций нередко возникает ситуация, когда удается установить контакт с пострадавшим, но времени на сбор необходимой Гимназист предложил решение этой проблемы, разработав тренажер, позволяющий руководителям поисковых групп тренироваться в подобных условиях.

Принцип работы тренажера заключается в следующем: один игрок берет на себя роль потерявшегося и оказывается в виртуальном ночном лесу, тогда как руководитель операции взаимодействует с ним в реальном мире, принимая решения на основании получаемой информации. На данный момент тренажер моделирует территорию Ленинградской области, однако благодаря гибкости технического решения его можно адаптировать под любую местность и географическое положение.

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Фото: пресс-служба СПбГУ