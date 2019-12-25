Петербургские ученые разработали цифровой полигон для борьбы с кибератаками на предприятия

Ученые планируют расширить функционал полигона и сделать его универсальной платформой для тестирования программного обеспечения любой компании, заинтересованной в сотрудничестве с СПб ФИЦ РАН.

Исследователи Санкт-Петербургского федерального научно-исследовательского центра РАН (СПб ФИЦ РАН) разработали цифровой полигон, позволяющий проверять разные методы защиты от киберугроз.

Этот полигон имитирует инфраструктуру банковской организации, нефтяной компании и IT-компании, как рассказал руководитель Международного центра цифровой криминалистики (МЦЦК) СПб ФИЦ РАН Андрей Чечилин.

Каждый сегмент полигона содержит взаимосвязанные модули (базы данных, бухгалтерские программы, клиентские базы, почтовые системы, видеонаблюдение и др.), что позволяет специалистам проводить тесты на проникновение в цифровую среду для поиска слабых мест, а также экспериментировать с методами защиты от возможных атак злоумышленников.

Учёные планируют расширить функционал полигона и сделать его универсальной платформой для тестирования программного обеспечения любой компании, заинтересованной в сотрудничестве с СПб ФИЦ РАН. Организации различных отраслей смогут подключаться к виртуальному пространству и тестировать свою инфраструктуру на стойкость к кибератакам.