В ЛЭТИ создали беспилотный грузовик на базе "Газели"

Разработанная система анализирует данные от всех установленных датчиков, чтобы корректно управлять движением автомобиля на дорогах общего пользования.

Ученые из Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" создали беспилотный электрический грузовик на базе модели "Газель", сообщила пресс-служба Минобрнауки.

Для обеспечения безопасности и эффективности движения автомобиль оснащен множеством сенсоров. Лазерные радары (лидары) помогают определять расстояние до окружающих объектов независимо от времени суток, камеры обеспечивают обзор дорожной обстановки, а инерциальная навигационная система поддерживает точное следование маршруту. Система GPS следит за перемещениями машины.

Разработанная система анализирует данные от всех установленных датчиков, чтобы корректно управлять движением автомобиля на дорогах общего пользования. Сотрудница кафедры систем автоматического управления Екатерина Масленникова добавила, что грузовик прошел испытания в автономном режиме на дорогах в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане.