Новое лекарство от болезни Альцгеймера тестируют в Петербурге

Основой препарата станет соединение на базе пиперазина, способное укреплять связи между нервными клетками.

Сотрудники Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) завершили доклинические испытания нового препарата для лечения болезни Альцгеймера.

Как сообщают "Известия", основой препарата станет соединение на базе пиперазина, способное укреплять связи между нервными клетками. Именно нарушение этих связей приводит к потере памяти при нейродегенеративных заболеваниях. Новое лекарство должно замедлить этот процесс.

Как отметила старший научный сотрудник Лаборатории молекулярной нейродегенерации СПбПУ, доктор биологических наук Елена Попугаева, первое исследование, посвященное пиперазину, было опубликовано в 2019 году. Выяснилось, что молекула первого поколения не проходила через гематоэнцефалический барьер, то есть не достигала мозга. Затем ученые нашли соединение, способное проникать в мозг и выполнять свою функцию. Результаты показывают, что оно может воздействовать на синаптическую пластичность мозга, улучшая взаимодействие между нейронами.

По словам разработчицы, при обучении человека в мозге формируются новые связи между нейронами. Повторяющиеся процессы делают эти связи прочнее. Однако при нейродегенерации наблюдается противоположное явление — связи разрушаются. Когда пиперазин достигает мозга через кровоток, он воздействует на все его клетки, особенно на нейроны гиппокампа, играющего ключевую роль в процессе запоминания.