Петербургcкие ученые пытаются создать искусственное сердце

Ранее ученые не занимались тканевой инженерией сердца, но проводили испытания полимеров на гемосовместимость и взаимодействие с кровью. Результаты были весьма успешными, поэтому было решено развивать это направление, поскольку восстановление тканей сердца.

Ученые из Университета ИТМО совместно с коллегами из Сибирского федерального университета и Фонда инфраструктурных и образовательных программ представили инновационную разработку – первую в России автоматизированную мобильную мини-лабораторию, предназначенную для проведения экспериментов в области выращивания клеточных культур, создания баз данных и разработки искусственного сердца.

Как пишет spb.aif.ru, лаборатория представляет собой куб размерами три метра в длину, ширину и высоту. Внутри установлены оборудование для культивирования клеток, включая ламинарный бокс, термостат, инкубатор, микроскоп, холодильник, водяную баню и центрифугу.

Руководитель проекта Екатерина Шишацкая поделилась историей возникновения идеи: ранее ученые не занимались тканевой инженерией сердца, но проводили испытания полимеров на гемосовместимость и взаимодействие с кровью. Результаты были весьма успешными, поэтому было решено развивать это направление, поскольку восстановление тканей сердца – одна из наиболее сложных задач в тканевой инженерии. Одна из ключевых особенностей мини-лаборатории – ее мобильность. Благодаря компактным размерам и оснащению всем необходимым оборудованием, куб может быть размещен в любом помещении. Прозрачные стены и камеры, транслирующие эксперименты в реальном времени, делают его прекрасным образовательным инструментом.

В мобильной лаборатории ученые могут проводить эксперименты по культивированию клеток, а также изучать, как клетки взаимодействуют с различными биополимерными материалами, что открывает новые горизонты для медицины, например, для разработки кардиоимплантатов. Главная задача – создание материала для сердечно-сосудистой системы, который мог бы служить каркасом для органов. Мы должны культивировать клетки до получения тканеинженерного аналога. Мобильная лаборатория предоставляет нам гибкость, позволяя собирать данные в любом месте и использовать их для вычислений и моделирования. Одним из основных направлений работы лаборатории станет развитие технологии "орган-на-чипе" – устройств, имитирующих функции тканей и органов в миниатюре.

Ранее ученые ИТМО разработали установку, которая оценивает одноразовую посуду на биоразлагаемость.

Фото: ИТМО Хайпарк