Петербургские ученые создали 10-минутный метод анализа биотина в продуктах

Метод показал 92% эффективность при тестировании кормов и пищевых добавок.

Научная группа Санкт-Петербургского государственного университета разработала инновационный метод экспресс-анализа содержания биотина (витамина B7) в пищевых продуктах и кормах для животных. Как сообщает пресс-служба вуза, новая технология отличается высокой точностью, экологической безопасностью и позволяет получить результаты всего за 10 минут.

В основе разработки лежит использование глубоких эвтектических растворителей (ГЭР) - безопасных смесей, демонстрирующих высокую эффективность извлечения биотина из сложных матриц. При испытаниях на образцах кошачьих кормов и пивных дрожжей метод показал 92% эффективность извлечения целевого соединения.

Биотин играет важнейшую роль в метаболических процессах, функционировании нервной системы и поддержании здоровья кожных покровов. Дефицит этого витамина может привести к серьезным нарушениям здоровья, что делает контроль его содержания особенно важным для продуктов детского и специализированного питания. В перспективе метод может быть адаптирован для анализа других биологически активных веществ в различных продуктах.

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