Учёные Университета ИТМО научились программировать раковые клетки на самоуничтожение

Проект поможет в разработке новых перспективных лекарств для борьбы с раком.

Ученые ИТМО (Санкт-Петербург) и Института органической и физической химии им. А. Е. Арбузова (Казань) разработали соединения, которые запускают процесс самоуничтожения в раковых клетках. При этом они не затрагивают здоровые клетки. В сравнении с токсичностью противоопухолевых препаратов токсичность предложенных веществ почти в 10 раз ниже. Результаты исследования опубликованы в журнале Bioorganic Chemistry.

Недостаток лекарств, которые используют в химиотерапии в том, что они воздействуют не только на больные клетки, но и на здоровые, что часто приводит к ослаблению иммунной системы, выпадению волос, потере аппетита, повреждениям слизистой оболочки рта и горла.

Химики из Петербурга и Казани предложили соединения с избирательной токсичностью – каликсарены с пиразольными фрагментами (вещества, способные связываться с ДНК). Эти соединения могут точечно воздействовать на раковые клетки.

По словам авторов проекта, исследование началось еще в 2016 году в сотрудничестве с коллегами из Великобритании. Проект поможет в разработке новых перспективных лекарств для борьбы с раком. Исследование поддержано Российским научным фондом (проект № 21-73-10185).

Ранее студентка ИТМО и глава "Ночлежки" вошли в рейтинг Forbes.

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Фото: Дмитрий Григорьев, ITMO.NEWS