Студентка ИТМО и глава "Ночлежки" вошли в рейтинг Forbes

Они стали победителями в номинациях "Наука и технологии" и "Социальные практики".

Студентка Санкт-Петербургского Национального исследовательского университета ИТМО Елена Константинова и глава благотворительной организации "Ночлежка" Данил Краморов вошли в ежегодный рейтинг Forbes Russia "30 до 30". Об этом 2 июня сообщили на сайте проекта.

Елена Константинова учится в магистратуре университета ИТМО на факультете технологического менеджмента и инноваций. Девушка стала одним из победителей в номинации "Наука и технологии". Четыре года назад она разработала агротех-стартап под названием Aerospace-Agro. Проект может математически оценивать состояние полей. В 23 года Елена Константинова является автором методики увеличения урожайности. С 2019 года на базе проекта получилось успешно решить более 20 кейсов, в состав которых вошли частные компаний, фермеры и другие.

Данил Краморов завоевал титул "победитель" в категории "Социальные практики". В свои 29 лет в период с 2022 по 2023 год он совместно с командой запустил три больших проекта. Цель каждого из них — помощь бездомным людям в Санкт-Петербурге и Москве. В результате деятельности организации удалось увеличить объем пожертвований и число людей, получивших помощь. В этом году показатель вырос на 24% и составил 10178 человек.

Отметим, что в 2023 году самым молодым номинантом премии стала тринадцатилетняя певица и блогер Милана Хаметова в категории "Новые медиа".

Фото: Forbes.ru