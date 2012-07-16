Петербургские ученые разработали революционный метод поиска рыбных косяков

Новая технология СПбГУ позволяет точно определять места скопления промысловой рыбы.

Специалисты СПбГУ, Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН и компании "МОРИНФО" создали новый метод поиска промысловых скоплений рыб. Технология основана на лагранжевом моделировании гидрологических условий и анализе фронтальных зон - границ между водными массами с разными характеристиками.

Метод был успешно апробирован для Норвежского моря - ключевого района добычи атлантической скумбрии. В исследовании использовались данные спутниковых наблюдений, промысловых планшетов и судовых измерений. Особенностью подхода стало сочетание эйлеровского и лагранжевого методов анализа.

По словам профессора СПбГУ Татьяны Белоненко, наибольшее значение для прогнозирования имеют градиенты температуры и плотности воды. В Норвежском море скопления скумбрии чаще всего образуются на расстоянии 10-15 км от фронтов, преимущественно со стороны холодных вод, передает Агротайм.

Разработка может быть адаптирована для поиска других промысловых видов в различных регионах Мирового океана. В перспективе метод планируется автоматизировать для оперативного прогнозирования рыболовных участков.

Тем временем июль 2025 года в Петербурге вошел в семёрку самых жарких за всю историю наблюдений.

Фото: freepik (wirestock)