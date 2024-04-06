Июль 2025 года в Петербурге вошел в семёрку самых жарких за всю историю наблюдений

Рекорд по солнечному свету обновился в июле в Петербурге — солнце светило 199,1 часа.

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов подвел итоги погоды июля 2025 года, отметив его необычный характер. Несмотря на прохладное начало месяца, когда многие уже не верили в наступление тепла, вторая и третья декады оказались аномально жаркими.

Средняя температура второй половины июля составила +23,9°C, что выводит этот период на второе место после рекордного 2010 года (+24,9°C), обойдя даже очень теплый 2018 год (+23,8°C). В целом июль 2025 года со средней температурой +21,6°C вошел в семерку самых жарких за всю историю метеонаблюдений в городе.

Особенностью месяца стало рекордно малое количество осадков - за последние 11 лет меньше дождей было только в 2021 году. Всего за месяц выпало 73 мм осадков, причем вторая декада оказалась особенно сухой - всего 1,4 мм, что даже меньше, чем в жаркие 2010 и 2021 годы.

Солнечная активность в июле также оказалась необычно высокой: вторая декада стала самой солнечной с 1961 года, а вторая половина месяца в целом с 199,1 солнечными часами побила 60-летний рекорд, оставив позади 1967 год. Лишь гроза 31 июля, сопровождавшаяся продолжительной облачностью, не позволила третьей декаде установить абсолютный рекорд, не хватило всего 4,3 часа солнечного сияния.

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Фото: Piter.TV (Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум")