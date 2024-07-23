Над Ладожским озером был замечен смерч

Вихрь засняли несколько жителей Олонецкого района в Карелии.

Жители Олонецкого района Карелии стали свидетелями редкого природного явления — над акваторией Ладожского озера пронесся водяной смерч. Несколько очевидцев засняли впечатляющий вихрь на видео и поделились кадрами в соцсетях.

"В этот момент было очень красиво на Ладоге, но смерч я не ожидала увидеть!" — рассказала местная жительница Валерия.

По словам очевидцев, опасный вихрь не приблизился к берегу и быстро рассеялся. "Пронесся над водой и исчез", — описали происшествие карельские пользователи соцсетей.

Метеорологи отмечают, что смерчи крайне редко образуются в северо-западных регионах России. Обычно они возникают при столкновении холодных и теплых воздушных масс над крупными водоемами. На этот раз явление не причинило ущерба и осталось лишь впечатляющим зрелищем для местных жителей.

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Видео: Глеб Ковлаков / "Живой Петрозаводск"