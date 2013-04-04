Жители Петербурга заметили в небе воронку, похожую на смерч

В понедельник, 6 июля, горожане наблюдали необычное атмосферное явление. Лучше всего его было видно на Васильевском острове и в Приморском районе. При этом в городе шли сильные ливни.

В понедельник, 6 июля, петербуржцы заметили в небе необычную воронку, внешне напоминающую смерч. Видео небесного явления появилось в социальных сетях. Очевидцы сообщили, что лучше всего его было видно на Васильевском острове и в Приморском районе.

В этот день в разных районах города шли сильные ливни, местами сопровождавшиеся грозами. Столбики термометра опустились ниже нормы на 4–5 градусов. По данным синоптиков, с начала суток больше всего осадков выпало в Красносельском районе — 45,17 миллиметра, что составляет половину месячной нормы.

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Фото: стоп-кадр видео