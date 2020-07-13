Роспотребнадзор предупредил о 200 зоонозных инфекциях в Петербурге

Специалисты выпустили экстренное предупреждение для жителей региона.

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области опубликовало экстренное предупреждение для жителей региона. Ведомство напомнило, что в мире насчитывается более 200 зоонозных инфекций — тяжёлых болезней, легко передающихся от животных человеку. В перечень наиболее смертоносных входят бешенство, сибирская язва, туляремия, бруцеллёз, ящур и лептоспироз.

Как пояснили специалисты, заразиться можно практически от любого существа. Крупный рогатый скот и свиньи опасны бруцеллёзом и трихинеллёзом, домашние кошки и собаки — бешенством, грызуны и птицы могут стать источником чумы, сальмонеллёза и геморрагической лихорадки. Инфекция проникает в организм через укусы, прямой контакт с животным, а также через недостаточно термически обработанное мясо, сырое молоко, грязную воду или при обработке шкур и шерсти.

Чтобы обезопасить себя и близких, эпидемиологи призывают неукоснительно соблюдать пять базовых правил: никогда не пробовать сырой фарш или молоко во время готовки; тщательно мыть овощи, зелень и фрукты перед употреблением; использовать перчатки и маски при работе на даче, в саду или при контакте с животными; хранить продукты в закрытых контейнерах, недоступных для грызунов; купаться только в разрешённых местах и всегда мыть руки после общения с питомцами или их мисками.

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Фото: Piter.tv