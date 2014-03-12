Синоптик Колесов: июнь в Петербурге выдался очень тёплым

Ситуация с осадками оказалась обратной: их количество даже не дотянуло до нормы в центре города.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов подвёл итоги погодных условий за прошедший июнь. В своём телеграм-канале он сообщил, что месяц оказался не холодным и дождливым, как можно было ожидать, а очень тёплым.

По данным Колесова, средняя температура воздуха в июне превысила новую климатическую норму почти на два градуса. Благодаря этому июнь 2026 года вошёл в число 17 самых жарких месяцев за всю историю метеонаблюдений в городе. При этом, как отметил Колесов, длительного периода изнуряющей жары не наблюдалось – температурный фон был стабильно высоким на протяжении всего месяца.

Ситуация с осадками оказалась обратной: их количество даже не дотянуло до нормы в центре города. Единственным метеорологическим рекордом стала самая тёплая ночь за всё время наблюдений, зафиксированная 6 июня. Температура воздуха тогда составила +18,6 градусов. Также синоптик упомянул, что уровень солнечного сияния составил 106 % от нормы, хотя для достижения рекордных значений солнцу необходимо было светить ещё около 100 часов.

Ранее мы сообщили о том, что в четверг Петербург накроет дождями из-за прохождения атмосферного фронта.

Фото: Piter.TV