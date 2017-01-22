В четверг Петербург накроет дождями из-за прохождения атмосферного фронта

В связи с этим температура воздуха существенно понизится и не превысит +20 градусов.

В настоящее время атмосферный фронт пересекает западные районы Ленобласти и Петербург. Его прохождение сопровождается облачностью и уже привело к началу локальных дождей, однако в самом городе осадки будут незначительными. Как сообщил главный синоптик города Александр Колесов, после прохождения фронта в Петербурге ожидается прояснение и выход солнца. Температура воздуха сегодня составит +25 градусов.

В то же время в восточных районах Ленинградской области осадки будут усиливаться, при этом температурный фон останется высоким – от +23 до +28 градусов.

Завтра погода будет определяться антициклоном, что принесёт сухую и солнечную погоду с аналогичным температурным фоном. Однако этот день станет лишь короткой передышкой. В четверг по всему региону ожидается затяжной и сильный дождь, который продлится весь день. В связи с этим температура воздуха существенно понизится и не превысит +20 градусов.

Синоптик Колесов: европейская жара обойдет Петербург стороной.

Фото: Piter.TV