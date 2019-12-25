Синоптик Колесов: европейская жара обойдет Петербург стороной

Европейская жара пройдёт мимо Петербурга. В Северной столице не будет и +30 градусов. Об этом сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале.
К хорошим новостям давайте обратимся, а то пишут всякого, пугают народ.
Александр Колесов, синоптик
Как рассказал Колесов, всё тепло смещается с Европы на восток, но идёт южнее нашего региона, даже южнее Минска и Москвы. В начале этой недели в Петербургу будет теплая и сухая погода, с максимальной температурой воздуха +25…+26 градусов. В понедельник при этом будет много облаков, хотя солнце и покажется, но во вторник и в среду должны быть солнечные дни.
Карта: Александр Колесов. О погоде в Петербурге.
С четверга меняется характер погоды вместе с воздушной массой, которая станет более прохладной. Поэтому температура вернется к +20 градусам и будет дождливо.
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Фото: Piter.tv
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