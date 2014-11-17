На Большом Суздальском озере приводнились серые цапли

Этих птиц в городе на Неве можно встретить только осенью или весной.

Биолог и фотограф Павел Глазков заметил в Петербурге серых цапель. Эти птицы приводнились на Большом Суздальском озере. Снимки появились в группе "Каждой твари по паре" в соцсети "ВКонтакте".

По словам Глазкова, серых цапель можно встретить в Петербурге только во время пролета – осенью или весной. А вот в Ленобласти эти птицы гнездятся. Они селятся небольшими колониями, которые называются цапельниками.

Колония умещается на участке примерно сто на сто метров. Гнезда цапли стоят на деревьях. Пояснил биолог

Птицы образуют стабильные пары. Оба родителя принимают участие в строительстве гнезда, насиживании и выкармливании птенцов. Серые цапли питаются только животной пищей, в частности, рыбой, лягушками, мышами и змеями.

Ранее горожане заметили шампиньоны и сыроежки в центре Петербурга.

Фото: ВКонтакте / Каждой твари по паре / Павел Глазков