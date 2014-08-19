Горожане заметили шампиньоны и сыроежки в центре Петербурга

Однако петербуржцы считают, что грибы в центре города лучше не собирать, а уж тем более не есть.

Горожане заметили шампиньоны, сыроежки и паутинник в центре Петербурга. Находкой петербуржцы поделились в социальных сетях.

Пока под Петербургом ведрами собирают белые, в городе после проливных дождей тоже есть на что посмотреть. автор поста

Грибы можно найти в саду Зимнего дворца, в Александровском саду и на Марсовом поле. Судя по фотографиям, размеры грибов внушительные. Однако петербуржцы считают, что грибы в "загазованном центре" города лучше не собирать, а уж тем более не есть.

Тем временем под Петербургом горожане корзинами собирают урожай. Ранее петербуржцы нашли полтысячи белых грибов в Тихвинском районе и 150 подосиновиков в Курортном районе. Биолог Павел Глазков назвал самые грибные места под Петербургом.

Фото: ВКонтакте / Новости Санкт-Петербург |Онлайн|Афиша|События