Биолог Павел Глазков назвал самые грибные места под Петербургом

По словам биолога, сейчас в лесах не так много грибов, основной сезон начнется в Ленобласти после 20 августа.

Петербуржцы открыли сезон тихой охоты. Некоторые уже похвастались богатым "уловом". Например, одним "охотникам" удалось собрать более 150 грибов в Курортном районе.

В беседе с телеканалом "Санкт-Петербург" биолог, кандидат биологических наук Павел Глазков отметил, петербуржцы и жители Ленобласти могут найти грибы во Всеволожском районе (около деревни Борисова Грива, деревни Грибное или деревни Лепсари).

По словам биолога, сейчас в лесах не так много грибов, основной сезон начнется в Ленобласти после 20 августа.

Для появления грибов важна разница дневных и ночных температур — она должна быть 10 и более градусов. Павел Глазков, биолог

Уже в конце августа можно найти белые грибы, подосиновики, подберезовики, сыроежки, грузди. Павел Глазков рассказал, что грибы можно и срезать, и вырывать руками, не боясь повредить грибницу.

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