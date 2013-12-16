Петербуржцы собрали 150 подосиновиков в Курортном районе

Также они нашли 9 белых грибов.

После нескольких дождливых дней петербуржцы отправились в леса, чтобы собирать грибы. Любителям тихой охоты удалось собрать много грибов в Курортном районе Петербурга.

Петербуржцы собрали 159 грибов: 150 подосиновиков и 9 белых грибов. Многие в комментариях посетовали на то, что "охотники" сорвали совсем маленькие грибы, не дав им дорасти до нужных размеров.

Ранее Ольга Михайлова из Тихвинского района похвасталась богатым уловом, ей удалось собрать не менее сотни белых грибов.

Фото: ВКонтакте / Грибы и Грибники СПб (Ирина Смирнова)