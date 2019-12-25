Жители Ленобласти и Петербурга открыли грибной сезон

В Тихвинском районе женщине удалось найти сотню белых грибов.

В Ленобласти начался грибной сезон. Продуктивными походами в лес в группе "Грибы и грибники Спб" хвастаются жители Тихвинского и Волховского районов.

Ольга Михайлова похвасталась богатым уловом, ей удалось собрать не менее сотни белых грибов. Рядом с грибами женщина положила счетчик Гейгера, чтобы у пользователей не возникло сомнений в их чистоте.

Жители Волховского района тоже уже нашли около десяти белых грибов. Но пока что, в основном, там в большом количестве растут лисички.

Фото: ВКонтакте / Грибы и Грибники СПб (Даня Брррюлик); ВКонтакте / Грибы и Грибники СПб (Ольга Михайлова)