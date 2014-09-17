Горожанам удалось собрать более 1500 грибов.

Петербуржцы нашли сотни белых грибов в Тихвинском районе Ленобласти. Своей радостью они поделились в социальных сетях.

Как рассказала петербурженка, изначально она отправилась в лес за черникой. Однако вместо нее она нашла белые грибы.

Хотите верьте, хотите – нет. Отправились сегодня за черникой, в нашем лесу её не оказалось. Один грибничок посоветовал до ёлок прогуляться. Бац! Белых – видимо-невидимо. автор поста

Судя по фотографиям, грибники зря переживали за отсутствие урожая в этом году. Размеры грибов довольно внушительны. Петербуржцам удалось собрать более 1500 грибов.

Грибники находят урожай также в Курортном, Приозерском, Кингисеппском, Тосненском районах Ленобласти. На днях петербуржцы собрали 150 подосиновиков в Курортном районе.

Ранее биолог Павел Глазков назвал самые грибные места под Петербургом.

Фото: ВКонтакте / Грибы и Грибники СПб (Ольга Михайлова)