Петербуржцы нашли сотни белых грибов в Тихвинском районе Ленобласти. Своей радостью они поделились в социальных сетях.
Как рассказала петербурженка, изначально она отправилась в лес за черникой. Однако вместо нее она нашла белые грибы.
Хотите верьте, хотите – нет. Отправились сегодня за черникой, в нашем лесу её не оказалось. Один грибничок посоветовал до ёлок прогуляться. Бац! Белых – видимо-невидимо.
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Судя по фотографиям, грибники зря переживали за отсутствие урожая в этом году. Размеры грибов довольно внушительны. Петербуржцам удалось собрать более 1500 грибов.
Грибники находят урожай также в Курортном, Приозерском, Кингисеппском, Тосненском районах Ленобласти. На днях петербуржцы собрали 150 подосиновиков в Курортном районе.
Ранее биолог Павел Глазков назвал самые грибные места под Петербургом.
Фото: ВКонтакте / Грибы и Грибники СПб (Ольга Михайлова)
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