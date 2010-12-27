Александр Беглов озаботился свалками

Градоначальник Петербурга встретился с жителями квартала "Полюстрово" 24-27. В микрорайоне не хватает детских садов, школ и поликлиник, а территория завалена строительным мусором.

Петицию о своих проблемах жильцы новостроек направляли еще экс-губернатору Георгию Полтавченко. Жалобы новому градоначальнику посыпались после того, как на обращения в Комитет по благоустройству жители получили бессодержательные отписки чиновников. Еще в конце прошлого года жильцы новостроек приглашали врио губернатора лично убедиться в плачевности благоустройства района. Встреча с Александром Бегловым состоялась 23 марта. "Здесь очень много строительного мусора. Таких вещей не должно быть. Нельзя, извините за выражение, втюхивать жителям квартиры, которые выходят на помойку", – заключил градоначальник. По итогам встречи с жильцами он дал указания обустроить тротуары и внутриквартальные проезды за счет бюджета, а также заняться инфраструктурой: начать проектирование детского сада, ускорить постройку детской и взрослой поликлиник. Но в первую очередь территорию микрорайона нужно очистить от мусора.

Строительный мусор занимает территорию жилмассива уже не один год. По данным экспертизы, это отходы IV класса, то есть щебенка, песок, древесные отходы. Такой класс считается малоопасным, его можно утилизировать с пользой и экономией для города. Например, промышленные отходы IV класса с определенными свойствами используются на техническом этапе рекультивации ТБО.

На данный момент в Петербурге реализуется план рекультивации самой крупной свалки мегаполиса – ТБО "Новоселки". Свалка была закрыта в 2017 году, хотя борьба за ее ликвидацию началась гораздо раньше. С ростом объемов строительства жилая застройка Приморского района вплотную подступила к полигону, и горожане выступили против соседства с опасным объектом. В том, что свалка опасна, сомнений нет: эксперты подтвердили, что именно "Новоселки" являются основным источником выбросов вредных фенолов в воздух. Скапливающиеся внутри свалки газы создают риск взрыва и пожара, но станции дегазации, обещанной чиновниками много лет назад, там до сих пор не появилось.

Для ускорения процесса рекультивации в прошлом году предложили отсыпать ТБО "Новоселки" грунтом, вынутым при строительстве административных зданий Верховного суда в центре Петербурга. Такой ход позволил также сэкономить бюджетные средства на вывозе отходов, ведь ближайшие полигоны находятся в Ленобласти, и доставлять мусор туда очень дорого. У экологов возник вопрос о классе опасности грунта, однако биотестирование подтвердило его безопасность и пригодность для использования на "Новоселках".

В случае со строительным мусором квартала "Полюстрово" 24-27 класс опасности также подтвержден биотестами, отходы годятся для целей рекультивации.