Росприроднадзор будет следить за тем, как утилизируются отходы на территории Северной ТЭЦ

Ранее на деятельность ООО "Петросервис" пожаловались местные жители.

Росприроднадзор по Северо-Западу внес предостережение организации, которая обезвреживает и утилизирует медицинские и биологические отходы на территории Северной ТЭЦ. Об этом 28-го июля сообщила пресс-служба ведомства.

ТЭЦ находится в Новом Девяткино Всеволожского района Ленобласти. Ранее местные жители писали в социальных сетях о том, что из трубы предприятия идет дым, а также пожаловались на неприятный запах.

ООО "Петросервис" попросили соблюдать технологический режим и не допускать превышения выбросов загрязняющих веществ в воздух. Организация должна будет отчитаться перед Управлением о принятых мерах.

Отметим, что в 2018-м году Росприроднадзор уже привлекал компанию к ответственности. Предприятие сжигало сало и тем самым нарушило правило охраны атмосферного воздуха.

Фото: пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО