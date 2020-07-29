Российско-турецкое патрулирование стратегической трассы Сирии сорвали

Журналист ANNA News предположил, что Турция может что-то скрывать от российских военных.

Российско-турецкое патрулирование стратегической трассы M4 Сирии сорвали. Об этом сообщил в собственном Twitter-аккаунте журналист ANNA News Олег Блохин.

Корреспондент отметил, что официальной причиной произошедшего считают уведомление силовой структуры Анкары о невозможности в полной мере обеспечить защиту участников миссии в пункте сбора. Об этом турецкая сторона сообщила российскому командованию. Известно, что военнослужащие двух государств должны были встретиться в районе Аль-Хавр в провинции Идлиб.

Возможно, протурецкие боевики стягивают тяжелое вооружение к позициям сирийской армии и пытаются избежать последующих обвинений в обстрелах Олег Блохин, журналист ANNA News

Эксперт считает, что существует вероятность того, что Анкара не может обеспечить безопасность территории от террористической деятельности, которую ведут незаконные вооруженные формирования. Он также предположил, что Анкара может пытаться скрыть какую-то информацию.

Турция начала готовить плацдарм у Ливии на случай конфронтации с Египтом.

Видео: YouTube / Al Jazeera English