Турция начала готовить плацдарм у Ливии на случай конфронтации с Египтом

Анкара подписала военное соглашение с Нигером.

Турция начала готовить плацдарм вблизи Ливии на случай конфронтации с Египтом. Об этом сообщили журналисты Middle East Monitor. Они рассказали, что Анкара подписала военное соглашение с Минобороны Нигера. Силовики обоснуются в регионе, расположенном на границе с Ливией.

Авторы публикации считают, что Анкара заинтересована в сотрудничестве с Нигером ради того, чтобы иметь наземный плацдарм во время ожидаемой конфронтации с Каиром на территории Ливии. Соответствующее соглашение заключили глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и президент Нигера Махамад Иссуфу.

Ранее МИД Турции заявлял о готовности помочь африканской республике в вопросах развития транспортной инфраструктуры, строительства, энергетики, сельского хозяйства и горнодобывающей промышленности.

ЛНА сбила турецкий беспилотник на севере страны.