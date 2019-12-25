ЛНА сбила турецкий беспилотник на севере страны

Соответствующее заявление опубликовал официальный представитель Ливийской национальной армии.

Ливийская национальная армия сбила турецкий беспилотник на севере страны. Об этом сообщили местные журналисты из новостного портала Afrigatenews. Со ссылкой на источник в ЛНА они заявили, что инцидент произошел в ночь на 23 июля.

Силы ПВО Ливийской национальной армии обнаружили и сбили турецкий беспилотник к западу от города Сирт официальное заявление ЛНА

В СМИ рассказали, что ранее представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари говорил о том, что города Сирт и Джафра в Ливии в последнее время надежно укрепляются благодаря развернутым в них ПВО. Он заметил, что системы готовы к любым военным конфронтациям.

Напомним, что в Ливии одновременно действуют два органа исполнительной власти. Одну из сторон представляет армия Халифы Хафтара (ЛНА) со временным кабинетом на востоке страны. Вторая сторона представлена Фаизом Сарраджем и Правительством национального согласия в Триполи.

Турция потребовала отвести войска ЛНА из Сирта и Джуфры.

Фото: Afrigatenews