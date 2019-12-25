ЛНА сбила турецкий беспилотник на севере страны

Ливийская национальная армия сбила турецкий беспилотник на севере страны. Об этом сообщили местные журналисты из новостного портала Afrigatenews. Со ссылкой на источник в ЛНА они заявили, что инцидент произошел в ночь на 23 июля.
Силы ПВО Ливийской национальной армии обнаружили и сбили турецкий беспилотник к западу от города Сирт
официальное заявление ЛНА
В СМИ рассказали, что ранее представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари говорил о том, что города Сирт и Джафра в Ливии в последнее время надежно укрепляются благодаря развернутым в них ПВО. Он заметил, что системы готовы к любым военным конфронтациям.
Напомним, что в Ливии одновременно действуют два органа исполнительной власти. Одну из сторон представляет армия Халифы Хафтара (ЛНА) со временным кабинетом на востоке страны. Вторая сторона представлена Фаизом Сарраджем и Правительством национального согласия в Триполи.
Турция потребовала отвести войска ЛНА из Сирта и Джуфры.
Фото: Afrigatenews
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