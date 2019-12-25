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ЛНА сбила турецкий беспилотник на севере страны
Сегодня, 12:03
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lesjasap

ЛНА сбила турецкий беспилотник на севере страны

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Соответствующее заявление опубликовал официальный представитель Ливийской национальной армии.

Ливийская национальная армия сбила турецкий беспилотник на севере страны. Об этом сообщили местные журналисты из новостного портала Afrigatenews. Со ссылкой на источник в ЛНА они заявили, что инцидент произошел в ночь на 23 июля.

Силы ПВО Ливийской национальной армии обнаружили и сбили турецкий беспилотник к западу от города Сирт

официальное заявление ЛНА

В СМИ рассказали, что ранее представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари говорил о том, что города Сирт и Джафра в Ливии в последнее время надежно укрепляются благодаря развернутым в них ПВО. Он заметил, что системы готовы к любым военным конфронтациям.

Напомним, что в Ливии одновременно действуют два органа исполнительной власти. Одну из сторон представляет армия Халифы Хафтара (ЛНА) со временным кабинетом на востоке страны. Вторая сторона представлена Фаизом Сарраджем и Правительством национального согласия в Триполи.

Турция потребовала отвести войска ЛНА из Сирта и Джуфры.

Фото:  Afrigatenews

Теги: беспилотник, ливия, лна, турция
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Мировые новости,

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