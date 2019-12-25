Во время переговоров в Стамбуле Москва предложила дату начала прекращения огня в Ливии.

В понедельник, 13 июля, стало известно о том, что Турция потребовала отвести войска ЛНА из Сирта и Джуфры. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Чавушоглу отметил, что дальнейшее развитие процессов зависит от противоположной стороны. Также он рассказал, что во время переговоров, которые проходили в Стамбуле, Москва предложила дату прекращения огня в Ливии.

При этом правительство национального согласия заявило, что прекращение огня возможно лишь про условии освобождения городов Сирт и Джуфра.

Ранее мы сообщали о том, что Турция поддержала Азербайджан в конфликте с Арменией.